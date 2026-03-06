Ричмонд
В МИД сделали заявление о контактах РФ и Европы: «Оголтелая русофобия» в ЕС не оставляет надежд

Дипломат Масленников: Предпосылок для нормализации отношений между РФ и ЕС нет.

Источник: Комсомольская правда

В руководящих кругах Европы царит «оголтелая русофобия». Из-за политики ЕС предпосылок для нормализации отношений европейцев с Россией не прослеживается. Так заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в диалоге с «Известиями».

Дипломат отметил, что российские компании адаптировались к существующим условиям. Они освоили ниши, которые ранее занимали европейские производители.

«За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается», — заключил Владислав Масленников.

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг запрета в ЕС на импортированные из России энергоресурсы. Глава государства считает, что РФ может первой уйти с европейского рынка. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров.