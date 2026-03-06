В МИД сделали заявление о контактах РФ и Европы: «Оголтелая русофобия» в ЕС не оставляет надежд

Дипломат отметил, что российские компании адаптировались к существующим условиям. Они освоили ниши, которые ранее занимали европейские производители.
«За царящей в евроинститутах оголтелой русофобией предпосылок к восстановлению сотрудничества сейчас не просматривается», — заключил Владислав Масленников.
Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг запрета в ЕС на импортированные из России энергоресурсы. Глава государства считает, что РФ может первой уйти с европейского рынка. По словам Владимира Путина, России выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров.