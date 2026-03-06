Трамп заявил о нацеленности США на войну с Ираном, а не переговоры

Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил об успехах США. По его словам, Вашингтон потопил уже 24 иранских корабля за время операции. Президент США сообщил о нацеленности на продолжение военных действий, а не на переговоры. Так он сказал в беседе с журналистами.
Американский лидер утверждает, что у Ирана больше якобы нет военных самолетов. Он считает, что США также лишили Тегеран всей системы противовоздушной обороны.
«Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня», — заверил Дональд Трамп.
Россия и Китай оказали политическую поддержку Ирану на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, Тегеран сотрудничает и с другими государствами. Однако он не уточнил, с кем и каким образом.