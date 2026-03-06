Ричмонд
Трамп заявил о нацеленности США на войну с Ираном, а не переговоры

Трамп сообщил, что США потопили 24 корабля Ирана за время военных действий.

Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил об успехах США. По его словам, Вашингтон потопил уже 24 иранских корабля за время операции. Президент США сообщил о нацеленности на продолжение военных действий, а не на переговоры. Так он сказал в беседе с журналистами.

Американский лидер утверждает, что у Ирана больше якобы нет военных самолетов. Он считает, что США также лишили Тегеран всей системы противовоздушной обороны.

«Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня», — заверил Дональд Трамп.

Россия и Китай оказали политическую поддержку Ирану на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, Тегеран сотрудничает и с другими государствами. Однако он не уточнил, с кем и каким образом.

