Трамп заявил о нацеленности США на войну с Ираном, а не переговоры

Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил об успехах США. По его словам, Вашингтон потопил уже 24 иранских корабля за время операции. Президент США сообщил о нацеленности на продолжение военных действий, а не на переговоры. Так он сказал в беседе с журналистами.