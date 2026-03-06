Женщина в Бразилии подсыпала крысиный яд в еду детям мужа

Спустя два месяца 16-летний пасынок решил пообедать в доме мачехи и заметил в фасоли странные синие пятна, а после еды ему стало плохо. Юноша выжил и на суде рассказал, что мачеха призналась ему в том, что подсыпала в еду крысиный яд.