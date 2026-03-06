Женщина в Бразилии подсыпала крысиный яд в еду детям мужа

Суд штата Рио-де-Жанейро приговорил 49-летнюю Синтию Мариано Диас Кабрал к 49 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство своих приемных детей. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил портал Metropoles.
По данным следствия, бразильянка начала травить детей в 2022 году. Первой жертвой стала 22-летняя падчерица — после отравления крысиным ядом девушку спасти не удалось.
Спустя два месяца 16-летний пасынок решил пообедать в доме мачехи и заметил в фасоли странные синие пятна, а после еды ему стало плохо. Юноша выжил и на суде рассказал, что мачеха призналась ему в том, что подсыпала в еду крысиный яд.
Мотивом преступления суд назвал ревность. Женщина проведет в тюрьме 49 лет, говорится в сообщении.
Похожий случай произошел в Бразилии, когда семнадцатилетняя девушка попыталась отравить своих родителей, подмешав крысиный яд в семейный ужин. По данным следствия, подросток добавил в приготовленные матерью блюда гранулированный яд под названием «чумбиньо», который в стране нелегально используется для борьбы с грызунами.