Россиянам рассказали, как поступать в случае травли в Сети: куда обращаться

Член ОП Машаров: россияне могут обратиться в прокуратуру при оскорблениях в Сети.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о возможности обращаться в отделения полиции и прокуратуру в случае травли в интернете. Срок привлечения к административной ответственности составит три месяца. Об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров в диалоге с ТАСС.

Он оповестил, что пострадавшие от оскорблений должны написать заявление. Затем с ним нужно обратиться в прокуратуру по месту жительства.

«Возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокурора (ст. 28.4 КоАП РФ)» — уведомил Евгений Машаров.

За травлю в Сети также налагаются штрафы. Обидчик может лишиться 700 тысяч рублей. Евгений Машаров уточнил, что гражданина привлекут не только при размещении оскорбительного сообщения в групповом чате или на общедоступной странице. Караются и непубличные деяния.