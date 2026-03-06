Россиянам рассказали, как поступать в случае травли в Сети: куда обращаться

За травлю в Сети также налагаются штрафы. Обидчик может лишиться 700 тысяч рублей. Евгений Машаров уточнил, что гражданина привлекут не только при размещении оскорбительного сообщения в групповом чате или на общедоступной странице. Караются и непубличные деяния.