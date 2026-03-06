Ричмонд
Reuters: США хотят ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов для ИИ

Экспорт американских ИИ-чипов будет регулироваться инвестиционными требованиями.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США рассматривает введение новых ограничений на экспорт американских чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что предлагается разделить страны-импортеры на четыре категории. Для закупки более 200 тысяч чипов покупатели будут обязаны инвестировать в сферу безопасности США или в американские дата-центры.

Ранее стало известно, что американские власти тайно внедряют устройства слежения в партии микрочипов с искусственным интеллектом. Это делается для того, чтобы выявлять возможные незаконные поставки в Китай, включая продукцию компаний Nvidia и AMD.

Приборы для отслеживания местоположения устанавливаются в партии чипов, которые считаются высоко рисковыми с точки зрения нелегальной транспортировки в Китай.

