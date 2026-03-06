Reuters: США хотят ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов для ИИ

Администрация США рассматривает введение новых ограничений на экспорт американских чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
Издание отмечает, что предлагается разделить страны-импортеры на четыре категории. Для закупки более 200 тысяч чипов покупатели будут обязаны инвестировать в сферу безопасности США или в американские дата-центры.
Ранее стало известно, что американские власти тайно внедряют устройства слежения в партии микрочипов с искусственным интеллектом. Это делается для того, чтобы выявлять возможные незаконные поставки в Китай, включая продукцию компаний Nvidia и AMD.
Приборы для отслеживания местоположения устанавливаются в партии чипов, которые считаются высоко рисковыми с точки зрения нелегальной транспортировки в Китай.