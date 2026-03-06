Иран применил ракеты с кассетной боевой частью при ударах по Израилю

Иран в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива начал применять ракеты с кассетной боевой частью. Утверждается, что с их помощью нанесены удары по территории Израиля. Так сообщает гостелевидение Ирана.
В настоящий момент Тель-Авив проводит спасательную операцию в нескольких районах Израиля. Бригады направлены по ряду адресов. Жители оповестили о падении боеприпасов после обстрела из Ирана, отмечает ЦАХАЛ.
О последствиях не сообщается. Количество пострадавших и жертв также не называется.
В это время президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями. Он подтвердил намерение Вашингтона продолжить военную операцию против Тегерана. Дональд Трамп уточнил, что США сейчас не вернутся к переговорам с Ираном.