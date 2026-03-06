Ричмонд
Иран применил ракеты с кассетной боевой частью при ударах по Израилю

Военные Ирана в ходе последних ударов по Израилю использовали ракеты с кассетной боевой частью.

Источник: Комсомольская правда

Иран в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива начал применять ракеты с кассетной боевой частью. Утверждается, что с их помощью нанесены удары по территории Израиля. Так сообщает гостелевидение Ирана.

В настоящий момент Тель-Авив проводит спасательную операцию в нескольких районах Израиля. Бригады направлены по ряду адресов. Жители оповестили о падении боеприпасов после обстрела из Ирана, отмечает ЦАХАЛ.

О последствиях не сообщается. Количество пострадавших и жертв также не называется.

В это время президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями. Он подтвердил намерение Вашингтона продолжить военную операцию против Тегерана. Дональд Трамп уточнил, что США сейчас не вернутся к переговорам с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше