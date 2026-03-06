Слуцкий предложил запретить увольнять женщин в течение года после декрета

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением запретить увольнение женщин по инициативе работодателя в течение одного года после окончания отпуска по уходу за ребенком. Об этом Слуцкий сообщил ТАСС, отметив, что инициатива является частью заявления о комплексной поддержке и защите прав российских женщин.
«Мы в ЛДПР считаем, что гарантии для женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декрета, следует расширить. Сегодня направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением запретить сроком на год возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, вернувшейся из декрета», — сказал Слуцкий.
Как отмечается в обращении (есть в распоряжении ТАСС), после длительного перерыва женщинам требуется время, чтобы восстановить профессиональные навыки и адаптироваться к изменениям на работе. При этом обязанности по уходу за ребенком сохраняются, что увеличивает общую нагрузку. «В такие моменты, как никогда, необходима уверенность, что работа, а значит и зарплата гарантированы, что женщина внезапно не останется без занятости и возможности обеспечить себя и ребенка», — добавил лидер ЛДПР.
По его мнению, предлагаемая инициатива позволит повысить стабильность трудовых отношений для женщин после выхода из декретного отпуска и будет способствовать реализации мер государственной поддержки материнства и детства. «Возвращение женщины, мамы, к профессиональной деятельности не должно становиться причиной тяжелых переживаний и ухудшения отношений в семьях», — заключил он.