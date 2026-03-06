Трамп вместе с пасторами помолился в Белом доме: о чем просит президент США

«Я молюсь о Твоей благодати и защите над нашими войсками и над всеми нашими мужчинами и женщинами, служащими в наших вооружённых силах. И, Отец, мы молимся, чтобы Ты продолжал давать нашему президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести нашу великую нацию», — произнес один из пасторов.