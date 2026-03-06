Трамп вместе с пасторами помолился в Белом доме: о чем просит президент США

Американский лидер Дональд Трамп встретился с пасторами в Белом доме. Они помолились о защите для военных США. Пасторы попросили у Всевышнего силу для американского лидера. Соответствующие кадры опубликовал помощник Дональда Трампа Дэн Скавино.
На видео президент США сидит в кресле в окружении пасторов. Они помолились о Божьем благословении.
«Я молюсь о Твоей благодати и защите над нашими войсками и над всеми нашими мужчинами и женщинами, служащими в наших вооружённых силах. И, Отец, мы молимся, чтобы Ты продолжал давать нашему президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести нашу великую нацию», — произнес один из пасторов.
Дональд Трамп заявил о нацеленности США на войну с Ираном, а не на переговоры. Он считает, что операция идет «с опережением» плана. По его словам, потоплено уже 24 корабля Ирана.