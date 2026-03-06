Живущий в Израиле комик Шац* пошутил о тревожном чемоданчике

«Иногда во время войны возникают странные практические вопросы. Например: нужно ли класть в тревожный чемоданчик антидепрессанты — или тогда он уже перестаёт быть тревожным? Нужно ли после сирены надевать чистое бельё — или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?» — пишет комик.