«Эффект парника»: Гинеколог объяснила, почему нельзя носить ежедневные прокладки круглосуточно

Нужен ли женщине секс «для здоровья» — Life.ru разбирает миф с гинекологом. Сам по себе секс не медицинская необходимость, а его недостаток или полное отсутствие не приводят к патологическим процессам в органах репродуктивной системы. Но безопасный и желанный секс действительно положительно влияет на самочувствие. Подробнее — в материале Life.ru.