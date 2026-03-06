«Это война Израиля»: журналист Карлсон осудил США за удары по Ирану

Действия США против Ирана являются «абсолютно отвратительной злой войной». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
В ответ на высказывание журналиста президент США Дональд Трамп назвал его «недостаточно умным».
«Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов. Эта война ведется исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась», — отметил журналист.
Карлсон добавил, что военные действия не связаны с национальной безопасностью США, экономикой или угрозой оружия массового поражения.
Трамп уточнил, что Карлсон больше не является частью движения MAGA. Президент подчеркнул, что журналист «сбился с пути» и не понимает сути происходящего.
Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп сообщил, что она может продлиться до четырех недель. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и четыре члена его семьи.
Как сообщал KP.RU, основная цель операции США заключается в организации переворота и установлении контроля над нефтяными ресурсами Ирана.