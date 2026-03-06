Ричмонд
Хегсет подвёл промежуточные итоги операции «Эпическая ярость»: Иран потерял «лучшую часть ВМС»

Глава Пентагона Хегсет заявил о ликвидации лучшей части ВМС Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Шеф Пентагона Пит Хегсет выступил с комментариями о ходе операции США «Эпическая ярость». По его утверждению, американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил Ирана. Об этом министр войны сказал на пресс-конференции во Флориде.

Пит Хегсет счел удары США по Ирану «разрушительными». Он также отметил, что Вашингтон не планирует нанимать боевиков с Ближнего Востока для привлечения их к действиям против Тегерана.

«Всего за несколько дней операции “Эпическая ярость” глава Центрального командования ВС США Брэд Купер и команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана», — подытожил Пит Хегсет.

Иранцы начали применять ракеты с кассетной боевой частью при ударах по Израилю. Как отмечает гостелевидение страны, с их помощью атакован ряд объектов. Тель-Авив проводит спасательную операцию в нескольких районах Израиля после ударов Ирана.

