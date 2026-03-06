Хегсет анонсировал наращивание участвующей в войне против Ирана группировки США

Шеф Пентагона также заявил, что американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил Ирана. Пит Хегсет счел удары по Тегерану «разрушительными» и высокоточными. Он также отметил, что Вашингтон не планирует нанимать боевиков с Ближнего Востока для привлечения их к действиям против Ирана.