Хегсет анонсировал наращивание участвующей в войне против Ирана группировки США

Глава Пентагона уточнил, что США только «начали сражаться». Он анонсировал усиление операции.
«Количество по-прежнему поступающих боевых сил и средств, которые мы сможем применить против Ирана, будет в разы больше того, что мы имеем сейчас», — уведомил Пит Хегсет.
Шеф Пентагона также заявил, что американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил Ирана. Пит Хегсет счел удары по Тегерану «разрушительными» и высокоточными. Он также отметил, что Вашингтон не планирует нанимать боевиков с Ближнего Востока для привлечения их к действиям против Ирана.
