Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет анонсировал наращивание участвующей в войне против Ирана группировки США

Хегсет заявил, что сил и средств США против Ирана будет «в разы больше», чем сейчас.

Источник: Комсомольская правда

Американский военный министр Пит Хегсет заявил о наращивании группировки, участвующей в операции против Ирана. Пентагон планирует «в разы» увеличить силы, применяемые в войне с Тегераном. Так министр рассказал во время пресс-конференции во Флориде.

Глава Пентагона уточнил, что США только «начали сражаться». Он анонсировал усиление операции.

«Количество по-прежнему поступающих боевых сил и средств, которые мы сможем применить против Ирана, будет в разы больше того, что мы имеем сейчас», — уведомил Пит Хегсет.

Шеф Пентагона также заявил, что американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил Ирана. Пит Хегсет счел удары по Тегерану «разрушительными» и высокоточными. Он также отметил, что Вашингтон не планирует нанимать боевиков с Ближнего Востока для привлечения их к действиям против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше