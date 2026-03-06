Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов

Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал сообщения о том, что американская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет прокомментировал сообщения о том, что американская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов в связи с операцией против Ирана.

Он заявил, что у США нет дефицита боеприпасов.

«Запасы оборонительного и наступательного вооружения позволяют нам продолжать эту кампанию столько, сколько потребуется. Повторюсь: наше превосходство в снарядах лишь растёт по мере того, как увеличивается наше преимущество в возможностях. Мы только начали сражаться — и сражаться решительно», — сказал Хегсет в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше