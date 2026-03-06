Шеф Пентагона Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет прокомментировал сообщения о том, что американская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов в связи с операцией против Ирана.
Он заявил, что у США нет дефицита боеприпасов.
«Запасы оборонительного и наступательного вооружения позволяют нам продолжать эту кампанию столько, сколько потребуется. Повторюсь: наше превосходство в снарядах лишь растёт по мере того, как увеличивается наше преимущество в возможностях. Мы только начали сражаться — и сражаться решительно», — сказал Хегсет в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.