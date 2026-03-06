Ричмонд
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что такая мера поможет предотвратить несчастные случаи.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МЧС стоит подумать о сезонных СМС-рассылках, напоминающих не оставлять детей без присмотра у окон. Это поможет предотвратить несчастные случаи, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Родители с наступлением теплых сезонов должны получать СМС-рассылки от службы МЧС о том, что дети должны находиться подальше от открытых окон. Так, взрослые будут обращать особое внимание на эту опасность», — подчеркнул эксперт.

Глава комиссии ОП РФ напомнил, что ежегодно в России из окон выпадает около тысячи детей, чаще всего — в теплое время года.

По его словам, к предложенной инициативе можно подключить также «Госуслуги», поскольку там содержится информация о наличии детей и их возрасте. «Поэтому я думаю, что эта рассылка должна быть не массовой, а целенаправленной: только тем, у кого есть дети», — пояснил общественник.

Еще одной мерой предосторожности, продолжил Рыбальченко, может стать напоминание в подъезде или квитанции о квартплате. «Управляющие компании начиная с весны могли бы в виде расклейки обновлений или в расчетных документах по оплате квартир напоминать семьям с детьми об установке специальных запирающих устройств, ограничивающих открытие окон», — предложил общественник.

Эксперт считает, что подобные оповещения будут полезны и в других ситуациях, например во время активного таяния льда. «Это должно касаться всех регионов, особенно тех, где много водоемов. Также надо распространять это родителям не только дошкольников, но и более взрослых детей», — заключил собеседник агентства.