Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника

Юрист Петкилев: за оскорбление руководителя работника могут уволить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, однако в трудовом законодательстве РФ нет прямых норм, регулирующих такие случаи, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвященных конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег», — сказал Петкилев.

Эксперт пояснил, что работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре, уточнил собеседник агентства.

Юрист отметил, что возможными дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.

«Все возможные основания для увольнения определены в законе. Выбор между замечанием и выговором делает работодатель с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен», — заключил Петкилев.