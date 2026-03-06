Юрист рассказал, что грозит сотруднику за оскорбление начальника

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работник, оскорбивший руководителя, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, однако в трудовом законодательстве РФ нет прямых норм, регулирующих такие случаи, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
«Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом Трудовой кодекс не содержит прямых норм, посвященных конкретно ответственности за нецензурную брань в адрес руководителя или коллег», — сказал Петкилев.
Эксперт пояснил, что работодатель вправе самостоятельно устанавливать требования к поведению сотрудников. Они закрепляются в должностной инструкции, в правилах внутреннего трудового распорядка или в самом трудовом договоре, уточнил собеседник агентства.
Юрист отметил, что возможными дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
«Все возможные основания для увольнения определены в законе. Выбор между замечанием и выговором делает работодатель с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен», — заключил Петкилев.