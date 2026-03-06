Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сложный компромисс»: США требуют от Китая сократить импорт российской нефти

WSJ: США хотят снизить поставки российской нефти в Китай.

Источник: Комсомольская правда

США планируют ограничить поставки российской нефти в Китай, предлагая Пекину собственные энергоресурсы и экономические льготы. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В преддверии визита президента Трампа в Пекин министр финансов Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия», — говорится в материале.

Встреча запланирована в Париже в середине марта. Издание уточняет, что она подготовит основу для апрельского саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Газета уточняет, что США предлагают расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

Раннее китайские нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки российской нефти, от которой отказалась Индия. С 1 по 18 февраля поставки в порты Китая достигли 2,09 млн баррелей в сутки. Переориентация на КНР затронула все основные сорта российского топлива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше