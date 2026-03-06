«Сложный компромисс»: США требуют от Китая сократить импорт российской нефти

США планируют ограничить поставки российской нефти в Китай, предлагая Пекину собственные энергоресурсы и экономические льготы. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«В преддверии визита президента Трампа в Пекин министр финансов Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия», — говорится в материале.
Встреча запланирована в Париже в середине марта. Издание уточняет, что она подготовит основу для апрельского саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Газета уточняет, что США предлагают расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов.
Раннее китайские нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки российской нефти, от которой отказалась Индия. С 1 по 18 февраля поставки в порты Китая достигли 2,09 млн баррелей в сутки. Переориентация на КНР затронула все основные сорта российского топлива.