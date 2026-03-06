Ричмонд
В Госдуме предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

Лимит стоимости подарков учителям призвали увеличить до десяти тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельную стоимость подарков для работников образовательных, медицинских и социальных организаций с 3 тысяч до 10 тысяч рублей.

Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, а также депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Свищёв, Евгений Марченко и Алексей Журавлёв.

«Проект федерального закона “О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее — законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что в соответствии законом, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций.

Данный запрет, как пояснили авторы инициативы, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, однако, предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся.

«Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, занимающих посты в высоких кабинетах, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи, рядовые сотрудники соцучреждений разве не заслуживают послаблений?» — сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником всё сложнее уложить в три тысячи рублей, а на 10 тысяч можно сделать достойный памятный подарок, особенно если речь о юбилее любимого педагога или врача, который десятилетиями лечит всю семью.

«Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — сказал Гусев РИА Новости.