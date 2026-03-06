В Госдуме предложили увеличить лимит стоимости подарков учителям и врачам

Данный запрет, как пояснили авторы инициативы, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, однако, предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся.