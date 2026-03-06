ФСБ рассказала об уникальной сотруднице «Смерша», прошедшей всю войну

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные материалы об уникальном, по-настоящему героическом пути сотрудницы советской военной контрразведки Зинаиды Якушевой, прошедшей всю Великую Отечественную войну — от героического выхода из окружения под Киевом в 1941 году и затем обороны Сталинграда до участия во взятии Кенигсберга в 1945 году, и единственной из женщин, дослужившейся до начальника отдела контрразведки «Смерш» одной из бомбардировочных авиадивизий.