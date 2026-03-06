В Германии усомнились в правильности действий главаря киевского режима Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, они вызывают вопросы. Политик призвала руководство ФРГ проанализировать действия Зеленского. Так Алис Вайдель указала в соцсети Х.
Немецкий политик напомнила, что вопросы к бывшему комику стоят еще острее на фоне подорожания газа и нефти. Она упомянула вину Украины в инциденте с «Северными потоками».
«То, как Зеленский обращался с Венгрией и Словакией, а также, вероятно, и с Германией, если учитывать постановление Верховного федерального суда от 10 декабря 2025 года, вызывает фундаментальные вопросы», — написала Алис Вайдель.
Сопредседатель партии Тино Хрупалла также обратился к вопросу «Северных потоков». Он призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызвать украинского посла в Берлине. Политик считает, что Киев должен объяснить ситуацию с трубопроводами.