Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии призвали руководство ФРГ проанализировать действия Зеленского

Политик Вайдель призвала проверить действия Зеленского против Венгрии и Словакии.

Источник: Комсомольская правда

В Германии усомнились в правильности действий главаря киевского режима Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, они вызывают вопросы. Политик призвала руководство ФРГ проанализировать действия Зеленского. Так Алис Вайдель указала в соцсети Х.

Немецкий политик напомнила, что вопросы к бывшему комику стоят еще острее на фоне подорожания газа и нефти. Она упомянула вину Украины в инциденте с «Северными потоками».

«То, как Зеленский обращался с Венгрией и Словакией, а также, вероятно, и с Германией, если учитывать постановление Верховного федерального суда от 10 декабря 2025 года, вызывает фундаментальные вопросы», — написала Алис Вайдель.

Сопредседатель партии Тино Хрупалла также обратился к вопросу «Северных потоков». Он призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызвать украинского посла в Берлине. Политик считает, что Киев должен объяснить ситуацию с трубопроводами.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше