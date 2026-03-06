Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 марта

В Иркутске днем 6 марта 2026 года потеплеет до −1…-3 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 6−11 метров в секунду. Температура ночью −13…-15.