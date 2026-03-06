Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 марта

В Иркутске днем 6 марта 2026 года потеплеет до −1…-3 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 6−11 метров в секунду. Температура ночью −13…-15.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, днем в западных, северных районах умеренный снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Температура ночью −12…-17, при прояснении −19…-24, в северных и верхнеленских районах −27…-32, днем +2…-3, при облачной погоде −7…-12.
