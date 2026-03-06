Кому достанется друг: Адвокат рассказал, как не потерять питомца при разводе

Судебный раздел домашнего животного — это лотерея, в которой питомец часто оценивается судом по рыночной стоимости, а второй стороне присуждается денежная компенсация (половина стоимости животного). Самый разумный и гуманный путь — заключить мировое соглашение. В нём можно прописать не только то, с кем остается питомец, но и порядок общения второго супруга с животным (например, совместные прогулки по выходным или возможность забирать собаку на время отпуска первого супруга), а также разделение расходов на ветеринара.