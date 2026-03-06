Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта

«В первую очередь, нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения — это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому», — пояснил Кривцун.