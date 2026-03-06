Ричмонд
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта

РИА Новости: Кривцун посоветовал не дарить мимозы, подсолнухи и хризантемы.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 6 мар — РИА Новости. Мимозы, подсолнухи и хризантемы не стоит дарить из-за выделения пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию, рассказал РИА Новости аллерголог-иммунолог Олег Кривцун.

По словам специалиста, для большинства людей, страдающих от сезонной аллергии, садовые цветы не представляют серьезной угрозы. Главный враг аллергика — это ветроопыляемые растения, пыльца которых витает в воздухе.

«В первую очередь, нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения — это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому», — пояснил Кривцун.

Однако, чтобы полностью исключить риск, медик советует отдавать предпочтение растениям с мелкими пестиками или черенками, которые не осыпаются. Это предотвратит случайное попадание пыльцы в воздух.

«В основном безопасны розы, гортензии, тюльпаны. При этом с осторожностью нужно дарить подсолнухи, хризантемы и мимозы. У них пыльца легче и может крошиться», — заключил аллерголог-иммунолог.