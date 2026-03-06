МО Уганды будет сажать в тюрьму за традиционное предложение руки и сердца: опустившимся на колено грозит арест

В Уганде раскритиковали традиционное предложение руки и сердца. Глава Минобороны страны Мухузи Кайнеругаба назвал традицию вставать на колено «придуманной белыми ерундой». Он пообещать арестовать всех мужчин, которые делают предложение женщинам таким образом. Так пишет Africa Global News в соцсети Х.
Отмечается, что глава МО Уганды выступил против распространения этой традиции в странах Африки. Опустившимся на колено мужчинам пригрозили немедленным арестом.
Мухузи Кайнеругаба призвал местных отойти от западных обычаев. Он считает, что гражданам важно сохранять самобытность.
Ранее в Нью-Джерси преподавательницу посадили в тюрьму за беременность от несовершеннолетнего. Женщина завела роман со школьником. Педагог была задержана в июле 2024 года. Позже выяснилось, что обвинение касается интимных отношений сразу с двумя несовершеннолетними.