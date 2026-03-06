МО Уганды будет сажать в тюрьму за традиционное предложение руки и сердца: опустившимся на колено грозит арест

Ранее в Нью-Джерси преподавательницу посадили в тюрьму за беременность от несовершеннолетнего. Женщина завела роман со школьником. Педагог была задержана в июле 2024 года. Позже выяснилось, что обвинение касается интимных отношений сразу с двумя несовершеннолетними.