США стремятся вытеснить российскую нефть с китайского рынка

Администрация США готовит масштабное экономическое предложение для Китая, направленное на вытеснение российской нефти с китайского рынка. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, этот вопрос станет ключевым на предстоящих переговорах министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта.