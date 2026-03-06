Хегсет: США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что американская сторона не планирует принимать беженцев из ближневосточного региона на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Он уточнил, что «для этого есть много других стран».
«Думаю, можно с уверенностью сказать: планов по приёму волны новых ближневосточных беженцев США нет. Президент уже давно указывает на то, что в этом регионе достаточно стран, способных оказать подобную поддержку. Но это определённо не то, что входит в наши планы», — сказал Хегсет в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, он отметил, что военные США не расширяют перечень своих целей. Хегсет комментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о планах американской стороны «участвовать в определении» будущих лидеров Ирана.
«Я считаю, что благодаря нашей текущей операции президент имеет решающее слово в том, кто будет управлять Ираном, так что наши цели остаются прежними. Мы точно знаем, чего пытаемся достичь», — заявил он.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.