Хегсет: США не примут беженцев с Ближнего Востока

Военный министр считает, что этим займутся страны пострадавшего региона. Вашингтон не планирует размещать беженцев на своей территории.
«Президент еще давно указал на то, что есть много стран в регионе, которые смогут предоставить подобную поддержку в случае необходимости», — уведомил Пит Хегсет.
Шеф Пентагона заявил, что США успешно проводят операцию в Иране. По его утверждению, американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил страны. Министр войны счел удары США по Ирану «разрушительными».