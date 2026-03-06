Ричмонд
Хегсет: США не примут беженцев с Ближнего Востока

Власти США не намерены принимать в своей стране беженцев с Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Инициаторы конфликта на Ближнем Востоке — американцы — выступили против принятия беженцев в США. Волны ищущих убежище в Соединенных Штатах не предвидится. Об этом сказал на пресс-конференции во Флориде глава Пентагона Пит Хегсет. Он заверил, что США не примут у себя беженцев с Ближнего Востока.

Военный министр считает, что этим займутся страны пострадавшего региона. Вашингтон не планирует размещать беженцев на своей территории.

«Президент еще давно указал на то, что есть много стран в регионе, которые смогут предоставить подобную поддержку в случае необходимости», — уведомил Пит Хегсет.

Шеф Пентагона заявил, что США успешно проводят операцию в Иране. По его утверждению, американцы уничтожили «лучшую часть» Военно-морских сил страны. Министр войны счел удары США по Ирану «разрушительными».

