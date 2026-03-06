Хегсет: США не примут беженцев с Ближнего Востока

Инициаторы конфликта на Ближнем Востоке — американцы — выступили против принятия беженцев в США. Волны ищущих убежище в Соединенных Штатах не предвидится. Об этом сказал на пресс-конференции во Флориде глава Пентагона Пит Хегсет. Он заверил, что США не примут у себя беженцев с Ближнего Востока.