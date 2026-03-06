Религиозные лидеры США помолились за Трампа и военных в Овальном кабинете

Около 20 религиозных деятелей со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о защите для военнослужащих и ниспослании сил президенту США Дональду Трампу. Фрагмент церемонии опубликовал Белый дом в четверг, 5 марта.
Духовные лидеры просили о благодати и защите для главы государства, а также для всех мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах.
— Я молюсь о твоей благодати и защите для него (Трампа — прим. «ВМ»). Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооруженных силах, — произнесли священнослужители.
Во время молитвы участники держались друг за друга и за Трампа, который сидел за рабочим столом с закрытыми глазами.
