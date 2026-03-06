Дело Ясина и партнеров о рынке на Спортивной ушло в суд: что доказал Следком

Именно с этого периода участники ОПС противоправно оформили права на четыре участка в районе улиц Спортивной и Фадеева. Земля, предназначенная для отдыха, спорта и туризма, не подлежала коммерческой застройке. Однако, обманув чиновников относительно целей использования, фигуранты взяли участки в аренду и возвели на них торговые центры «Гранд» и «Союз».