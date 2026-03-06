Ричмонд
Дело Ясина и партнеров о рынке на Спортивной ушло в суд: что доказал Следком

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, которое почти 20 лет действовало на территории рынка на Спортивной во Владивостоке. Перед судом предстанут лидеры и участники группы, обвиняемые в создании ОПС, мошенничестве, легализации доходов и вымогательстве.

Источник: Freepik

«В зависимости от роли каждого, Александр Ясин, Сергей Матвеев и еще 10 их соучастников обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, сообщество было создано Ясиным еще в 1990 году, а в 2004-м переориентировалось на экономические преступления, связанные с земельными участками рекреационного назначения.

Именно с этого периода участники ОПС противоправно оформили права на четыре участка в районе улиц Спортивной и Фадеева. Земля, предназначенная для отдыха, спорта и туризма, не подлежала коммерческой застройке. Однако, обманув чиновников относительно целей использования, фигуранты взяли участки в аренду и возвели на них торговые центры «Гранд» и «Союз».

Строительство велось самовольно — без разрешений объекты так и не ввели в эксплуатацию. Но это не помешало бизнесу: через подконтрольные фирмы «БУШЕ» и «Спортинвест» площади сдавались в аренду. С 2004 по 2022 год преступный доход превысил 1,6 миллиарда рублей.

Чтобы легализовать средства, фигуранты создали сеть подставных юрлиц и ИП, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Двоим участникам также вменяют вымогательство у предпринимателя, арендовавшего помещения на рынке.

Преступление раскрыто во взаимодействии с УФСБ. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей для обеспечения возможной конфискации. Уголовное дело объемом 64 тома направлено в суд.

Напомним, теперь вместо рынка на Спортивной во Владивостоке появится жилые дома. Территорию отдали под КРТ.