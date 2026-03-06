Ричмонд
Авиация Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану

ЦАХАЛ ударила по югу Ливана снарядами с фосфором.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные начали использовать снаряды с фосфором. Их применение фиксируется при ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. В частности, снаряды с фосфором используются авиацией Израиля. Так сообщил неназванный ливанский источник в беседе с РИА Новости.

Он утверждает, что бомбардировкам подверглись ряд населенных пунктов в Ливане. Операцию на территории страны проводят власти Тель-Авива.

«Вражеская израильская армия применила снаряды с фосфором при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге Ливана», — прокомментировал источник.

Иран пригрозил всем, кто намерен продолжать вести боевые действия в регионе. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предрек им незавидное будущее. Он предупредил, что Иран подготовился к конфликту. Министр отметил, что продолжающие войну «погрязнут в болоте» этого конфликта.

