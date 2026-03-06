Авиация Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по Ливану

Иран пригрозил всем, кто намерен продолжать вести боевые действия в регионе. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предрек им незавидное будущее. Он предупредил, что Иран подготовился к конфликту. Министр отметил, что продолжающие войну «погрязнут в болоте» этого конфликта.