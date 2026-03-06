В Госдуме предложили установить минимальный размер почасовой оплаты труда

По его словам, введение МРОЧ позволит рассчитывать стоимость часа «исходя из того, что человек может работать несколько часов в неделю». «Соответственно, для того, чтобы не обесценивать его труд, чтобы установить минимально гарантирующую планку, такое предложение с правительством сейчас обсуждается», — отметил парламентарий.