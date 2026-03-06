В Госдуме предложили установить минимальный размер почасовой оплаты труда

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда (МРОЧ) разработан и направлен в правительство РФ, он позволит ввести гарантированную планку дохода при неполной занятости. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство», — сказал депутат.
По его словам, введение МРОЧ позволит рассчитывать стоимость часа «исходя из того, что человек может работать несколько часов в неделю». «Соответственно, для того, чтобы не обесценивать его труд, чтобы установить минимально гарантирующую планку, такое предложение с правительством сейчас обсуждается», — отметил парламентарий.
Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, следует из законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС. Документом предусматривается «ежегодное установление федеральным законом минимального почасового размера оплаты труда одновременно с МРОТ (минимальным размером оплаты труда за полный месяц работы — прим. ТАСС)», а также закрепляется, что этот показатель «не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ в Российской Федерации». При этом МРОЧ должен быть гарантированно обеспечен «со стороны работодателей и соответствующих бюджетов».
«Минимальный почасовой уровень оплаты труда по оценкам экспертов Международного бюро труда (МОТ) должен составлять не менее 3 долларов США в час (в пересчете на национальную валюту). Нормы почасовой оплаты труда уже давно существуют во многих национальных правовых системах стран, находящихся на различных уровнях экономического развития», — отмечается в документе.