В РФ обсуждают проект о режиме совместного воспитания детей при разводе родителей: как он будет действовать

В Госдуме хотят ввести режим совместного воспитания детей при разводе родителей.

Источник: Комсомольская правда

Российские депутаты рассматривают законопроект о внедрении режима совместного воспитания детей при разводе родителей. Планируется внести поправки в Семейный кодекс РФ. Проектом предлагается наделить суд полномочиями устанавливать режим совместного воспитания детей при отсутствии у родителей соглашения по этому вопросу, цитирует ТАСС.

В документе сказано, что дети в таком случае будут проживать совместно с каждым родителем по особому графику. Его будет устанавливать суд. По мнению авторов законопроекта, отсутствие полноценного общения с одним из родителей препятствует развитию личности ребенка.

«Он получит возможность регулярно общаться как с матерью, так и с отцом, участвовать в семейных традициях обеих родительских семей, перенимать жизненный опыт от обоих родителей», — говорится в тексте документа.

В РФ также планируют усложнить процедуру развода. Власти разрабатывают предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации.