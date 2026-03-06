В РФ обсуждают проект о режиме совместного воспитания детей при разводе родителей: как он будет действовать

Российские депутаты рассматривают законопроект о внедрении режима совместного воспитания детей при разводе родителей. Планируется внести поправки в Семейный кодекс РФ. Проектом предлагается наделить суд полномочиями устанавливать режим совместного воспитания детей при отсутствии у родителей соглашения по этому вопросу, цитирует ТАСС.
В документе сказано, что дети в таком случае будут проживать совместно с каждым родителем по особому графику. Его будет устанавливать суд. По мнению авторов законопроекта, отсутствие полноценного общения с одним из родителей препятствует развитию личности ребенка.
«Он получит возможность регулярно общаться как с матерью, так и с отцом, участвовать в семейных традициях обеих родительских семей, перенимать жизненный опыт от обоих родителей», — говорится в тексте документа.
В РФ также планируют усложнить процедуру развода. Власти разрабатывают предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации.