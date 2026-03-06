Зеленский должен объясниться: оппозиция Венгрии встала на защиту Орбана

Глава основной оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр выступил в защиту премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает портал 444.hu.
Мадьяр прокомментировал заявление Владимира Зеленского. Киевский главарь пригрозил Орбану неприятностями от ВСУ.
«Ни один иностранный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству “Тисы”, — отметил политик.
Мадьяр призвал Зеленского «объяснить свои слова» и отказаться от угроз, если они действительно были сделаны.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен идти на компромиссы с Киевом в связи с блокадой нефтепровода «Дружба» и намерен добиться своих целей. Премьер Венгрии назвал сложившуюся ситуацию «битвой с Украиной». Он уточнил, что достижение целей будет происходить с помощью политических и финансовых инструментов давления.