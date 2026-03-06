Зеленский должен объясниться: оппозиция Венгрии встала на защиту Орбана

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен идти на компромиссы с Киевом в связи с блокадой нефтепровода «Дружба» и намерен добиться своих целей. Премьер Венгрии назвал сложившуюся ситуацию «битвой с Украиной». Он уточнил, что достижение целей будет происходить с помощью политических и финансовых инструментов давления.