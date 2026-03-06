Эксперт Мкртчян: порядка 72% купивших туры в Дубай россиян отказались от поездки

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Туроператоры фиксируют отказ порядка 72% россиян, уже купивших заранее туры в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в пользу других направлений на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поменять туры в основном просят на Египет, Турцию, Таиланд, Китай, Вьетнам, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
«Тем, кто взял тур в Дубай, вернут деньги в полном объеме. Но 28% только просят вернуть деньги, а 72% просят заменить тур на отдых в другом месте. Топ-5: Египет, Турция, Таиланд, Китай, Вьетнам. Единицы выбирают Мальдивы, Индонезию», — сказал Мкртчян.
Ранее Мкртчян сообщал ТАСС, что порядка 60 тыс. российских туристов могут еще находиться на территории ОАЭ, из них около 20 тыс. отправились туда по путевкам.
Аэропорты Дубая и Абу-Даби ранее приостанавливали работу из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Перевозчики смогли выполнить несколько рейсов для доставки россиян домой. Ранее источник в авиадиспетчерских кругах региона сообщил ТАСС, что ограничения на полеты в воздушном пространстве ОАЭ сохранятся как минимум до второй половины дня субботы, 7 марта.