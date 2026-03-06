Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять килограммов боли: хирурги Приморья спасли женщину от двух гигантских опухолей

Новообразования сдавливали мочеточники пациентки.

Источник: PrimaMedia.ru

В Хасанскую районную больницу в Приморье поступила пациентка с острой задержкой мочи. Диагностика выявила две массивные опухоли, сдавливающие мочеточники, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Вес новообразований поразил даже опытных хирургов: первая опухоль — 2 кг, вторая опухоль — 3 кг», — говорится в сообщении.

Операция проходила в условиях высокого риска: требовалось удалить опухоли, сохранив целостность близлежащих органов и восстановив функцию мочевыделительной системы.

Благодаря слаженной работе медицинской бригады вмешательство завершилось успешно. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии, угроза её жизни устранена.

Напомним, Врачи Тысячекоечной больницы спасли 60-летнюю жительницу Владивостока, у которой удалили гигантскую миому матки весом 15 килограммов — больше, чем средний вес годовалого ребёнка.

Врачи в Приморье провели кесарево сечение и удалили пятикилограммовую кисту за одну операцию.

У женщины обнаружили опухоль на 39-й неделе беременности.