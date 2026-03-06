Пять килограммов боли: хирурги Приморья спасли женщину от двух гигантских опухолей

В Хасанскую районную больницу в Приморье поступила пациентка с острой задержкой мочи. Диагностика выявила две массивные опухоли, сдавливающие мочеточники, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Вес новообразований поразил даже опытных хирургов: первая опухоль — 2 кг, вторая опухоль — 3 кг», — говорится в сообщении.
Операция проходила в условиях высокого риска: требовалось удалить опухоли, сохранив целостность близлежащих органов и восстановив функцию мочевыделительной системы.
Благодаря слаженной работе медицинской бригады вмешательство завершилось успешно. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии, угроза её жизни устранена.
