Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15 над Басрой

Иранские системы противовоздушной обороны сбили истребитель F-15 в районе города Басра на юге Ирака. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
«Системы ПВО поразили истребитель F-15 над Басрой», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Иранская телерадиокомпания не приводит дополнительные подробности инцидента.
Ранее иранские вооруженные силы заявили о ликвидации трех американских истребителей. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия’уточнили, что в регионе с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены элементы техники США.
Также КСИР сообщал о нанесении удара по американскому эсминцу, находившемуся в Индийском океане на расстоянии около 650 километров от берегов страны. Атака была произведена и по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи эсминца.