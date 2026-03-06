Ричмонд
В США назвали виновного в трагедии в школе Ирана: убийца учениц пытался ударить по военно-морской базе

NYT назвала США виновными в смерти 160 девочек в иранской школе.

Источник: Комсомольская правда

В иранском Минабе 28 февраля погибли 160 школьниц. Девочки скончались от нанесенного по объекту авиаудара. Как показывает анализ, в смерти школьниц виновны США. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что школа пострадала во время ударов по иранской военно-морской базе. При этом ни Вашингтон, ни Тель-Авив не взяли на себя ответственность за кровавый инцидент.

«Официальные заявления о том, что американские войска атаковали военно-морские цели вблизи Ормузского пролива, где расположена база КСИР, позволяют предположить, что именно они, скорее всего, и осуществили этот удар», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Иран уже установил личности виновных в ударе по школе. Как сообщает Fars, удалось выявить всех исполнителей. Их личности не раскрываются.

