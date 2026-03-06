Уничтожили десятки танков и более двух рот: как работают операторы FPV-дронов на сумском направлении

2022 год, херсонское направление. Молодой связист десантного полка работает в составе подразделения, которое только привыкает к новой реальности боевых действий. Танковый обстрел — несколько секунд, когда от решения и реакции зависят жизни. Ему не повезло. Перелом ноги со смещением. Госпиталь, долгое восстановление. После лечения Александра направили в батальон территориальной обороны Крыма. Опять связь, обеспечение, почти год службы в Крыму. Но летом 2023 года полк вернулся на запорожское направление — туда, где противник уже готовил крупное контрнаступление.