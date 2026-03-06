Уничтожили десятки танков и более двух рот: как работают операторы FPV-дронов на сумском направлении

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. На этот раз он поговорил с оператором БПЛА ВДВ группировки «Север» Александром Антоновичем, который действует на сумском направлении.
Началось все с простой семейной фразы: «У нас все — военные. Ты ведь понимаешь, что по-другому и быть не может».
— Вся семья — военные, — спокойно перечисляет он. — Дед — подполковник, отец — подполковник, братья, дяди…. Дед — летчик-истребитель, летчик-испытатель.
После школы он собирался поступать по общему конкурсу в Петербургскую военную академию тылового обеспечения. Экзамены сдал, физподготовку — на «отлично». Но по итогам профессионального отбора получил третью категорию и в итоге не прошел отбор. Но армия не отпустила: когда пришла пора срочной службы, Александр решил — лучше сразу на контракт.
Так в 2019 году Антонович оказался в Камышине, в десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Начинал связистом во взводе управления. Потом бригаду переформировали в полк и перевели в Крым, в Феодосию. Там и застала его СВО.
2022 год, херсонское направление. Молодой связист десантного полка работает в составе подразделения, которое только привыкает к новой реальности боевых действий. Танковый обстрел — несколько секунд, когда от решения и реакции зависят жизни. Ему не повезло. Перелом ноги со смещением. Госпиталь, долгое восстановление. После лечения Александра направили в батальон территориальной обороны Крыма. Опять связь, обеспечение, почти год службы в Крыму. Но летом 2023 года полк вернулся на запорожское направление — туда, где противник уже готовил крупное контрнаступление.
Сначала он по-прежнему служил связистом в десантно-штурмовом батальоне. А параллельно в полку происходили тихие изменения, которые через пару лет поменяют представление о боевых действиях. Ему дали людей, и небольшой группе десантников предложили то, что тогда казалось экспериментом, а сегодня выглядит как очевидное будущее: стать расчетом ударных дронов.
Учиться поехали не в «официальную школу», а к тем, кто уже умел работать в небе, — добровольцам территориальной обороны Белгородской области, через чьи руки прошли первые фронтовые «мавики» и самодельные FPV. Запорожское направление.
Позади — месяцы технической возни, тренировочных запусков и теории. Впереди — первая настоящая боевая задача.
— Запустили дрон, он ушел километра на три с половиной, — вспоминает Александр. — Для нас это тогда было «вау». Нашли вражеский блиндаж, в котором сидела группа. Попали точно.
В ноябре 2024 года старший сержант Антонович одним из первых в полку осваивает применение FPV-дронов на оптоволокне в полном масштабе. Результаты не заставляют себя ждать.
С ноября 2024-го по февраль 2025 года, работая в различных районах, он лично уничтожает три танка (в том числе Abrams), семь БМП, девять боевых бронированных машин, пять САУ, 15 буксируемых артсистем, десяток минометов, четырнадцать октокоптеров, одиннадцать пунктов запуска вражеских БПЛА с операторами и десятки блиндажей и укрытий. Продвижение российских войск на этом участке, обеспеченное в том числе его работой, составило около двенадцати километров в глубину обороны противника.
Осенью 2025 года его расчет продолжает работать на сумском направлении. За три месяца — новые пораженные гаубицы, в том числе М777, «Богдана», «Паладин», десятки укрытий, сбитые вражеские дроны. Все это — незаметный, но критически важный слой работы, без которого невозможны ни штурм, ни оборона.
Всего, по данным официальных документов, за период с 27 декабря 2023-го по 9 января 2026 года старший сержант Александр Антонович уничтожил более двух усиленных рот противника, двенадцать танков, тридцать две БМП, десятки других боевых машин, артсистем, минометов, более 150 единиц автомобильной техники, свыше двухсот блиндажей и укрытий, двадцать один пункт запуска вражеских БПЛА — и при этом не допустил гибели ни одного бойца из своих расчетов.
КСТАТИ.
Старший сержант Александр Антонович уже получил четыре награды: медаль Жукова, медаль Суворова, медаль «За отвагу» и орден Мужества. В представлениях командование полка отдельно подчеркнуло личное мужество старшего сержанта, уничтожение западной бронетехники и то, что за все время боевой работы он не потерял ни одного солдата.