В Анадыре к празднику вырастили 2 тыс. тюльпанов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Крупное тепличное хозяйство ИП Макатровой вырастило 2 тыс. тюльпанов четырех разных цветов в условиях Крайнего Севера крупное. На это потребовалось более двух месяцев, сообщила ТАСС предприниматель Наталья Макатрова.
«В этом году мы вырастили тюльпанов чуть меньше, чем обычно — порядка двух тысяч штук. Получились разноцветные цветы — оранжевые, белые, розовые и красные. Для жителей Крайнего Севера это настоящий праздник весны: вся выращенная партия уже продана», — рассказала Макатрова.
По ее словам, на выращивание цветов в условиях теплиц понадобилось более двух месяцев. Сотрудники фермерского хозяйства тщательно следили за температурой и влажностью, чтобы цветы порадовали жительниц округа.
Вся территория Чукотского АО находится в зоне рискованного земледелия, овощи в открытом грунте здесь не высаживаются, при этом в регионе действует более 10 тепличных хозяйств. Они специализируются на выращивании свежей зелени, огурцов, томатов, а также грибов.