В Анадыре к празднику вырастили 2 тыс. тюльпанов

«В этом году мы вырастили тюльпанов чуть меньше, чем обычно — порядка двух тысяч штук. Получились разноцветные цветы — оранжевые, белые, розовые и красные. Для жителей Крайнего Севера это настоящий праздник весны: вся выращенная партия уже продана», — рассказала Макатрова.