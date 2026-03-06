IRIB: Силы ПВО Ирана сбили истребитель США в небе над Ираком

5 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран снова атаковал авианосец армии Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», который сейчас находится в Оманском заливе. Это уже второй раз, когда Иран утверждает, что атаковал этот корабль. Первый раз был в минувшее воскресенье. Тогда КСИР сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.