IRIB: Силы ПВО Ирана сбили истребитель США в небе над Ираком

Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали американский истребитель F-15 в небе над иракским городом Басра. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

— Системы ПВО поразили истребитель F-15 над Басрой, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения со стороны США и Ирака пока не поступало.

5 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран снова атаковал авианосец армии Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», который сейчас находится в Оманском заливе. Это уже второй раз, когда Иран утверждает, что атаковал этот корабль. Первый раз был в минувшее воскресенье. Тогда КСИР сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.

Однако представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля. Сообщение о повторных ударах по судну пока не комментировали.

