Глава CENTCOM Купер: операция США против Ирана переходит в новую фазу

«Президент поставил перед нами ещё одну задачу — уничтожить или сравнять с землёй промышленную базу Ирана по производству баллистических ракет. Таким образом, мы не просто наносим удары по тому, что у них есть: мы уничтожаем их способность восстанавливать свои силы», — сказал Купер в ходе встречи с представителями средств массовой информации.