Глава CENTCOM Купер: операция США против Ирана переходит в новую фазу

Военные начали новую фазу операции против Ирана, заявил глава Центрального командования ВС Соединённых Штатов адмирал Брэд Купер.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов начали новую фазу операции против Ирана, заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

Он уточнил, что целью операции является ликвидация промышленных мощностей Ирана, связанных с производством баллистических ракет.

«Президент поставил перед нами ещё одну задачу — уничтожить или сравнять с землёй промышленную базу Ирана по производству баллистических ракет. Таким образом, мы не просто наносим удары по тому, что у них есть: мы уничтожаем их способность восстанавливать свои силы», — сказал Купер в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Он отметил, что в операции задействовано более 50 тысяч американских военных.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона «больше настроена на продолжение» боевых действий с Ираном.

Американские военные и ВС Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.

