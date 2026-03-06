Число безработных в Иркутской области за год сократилось почти на 9%

В среднем за 2025 год в организациях Приангарья работали 732 тысячи человек. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, больше всего сотрудников трудилось в образовании — 14,1%. На втором месте обрабатывающие производства — 13,2%, на третьем здравоохранение — 10,1%.
За год заметнее всего выросло число работников в сферах информации и связи, транспорта и на добывающих предприятиях — на 3−6%. А вот в строительстве занятых стало меньше на 15,3%. В торговле и финансово-страховой деятельности тоже сокращение — около 6%.
— В четвертом квартале на крупных и средних предприятиях уволилось на 11,3 тысячи человек больше, чем приняли. Самая высокая текучка оказалась в гостиничном бизнесе и общепите. А вот в энергетике, образовании и медицине коллективы стабильны — там увольняются меньше 5% сотрудников, — уточнили в Иркутскстате.
Всего рабочая сила в регионе насчитывает 1,2 миллиона человек. Из них 32,5 тысячи официально безработных — это на 8,7% меньше, чем год назад. В службе занятости зарегистрированы 4,3 тысячи человек, уровень безработицы — 0,4%.
Работодатели заявили о 32,8 тысячи свободных мест. Больше всего вакансий в госуправлении, соцобеспечении, связи, сельском и лесном хозяйстве — там не заняты 10−13% рабочих мест.
