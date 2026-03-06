5 марта стартовала Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России», которая открыла целую серию событий в сфере донорства. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие именно мероприятия пройдут в рамках акции.
Люди, проживающие в разных уголках страны, объединяются для благороднейшей миссии — донорства крови и костного мозга. Такие инициативы, как Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России», сближают сердца и способствуют укреплению гуманизма в нашем обществе, подчеркнула исполнительный директор Российского Красного Креста Мария Мухина.
— Каждое отделение Красного Креста отражает культуру наших народов, — сказала Мухина. — К примеру, внутри Ненецкого автономного округа не так-то просто передвигаться. Тем не менее люди занимаются донорством. Несмотря на трудности, они вступают на путь спасения чьей-то жизни. Уже более 200 жителей региона вступили в Федеральный регистр доноров.
Одним из участников торжественного открытия акции стал председатель студенческого землячества Республики Алтай в Москве, певец Урсул Очурдяпов. Он вместе со своими земляками организовал сбор крови для раненых бойцов СВО.
Создаются все условия донорства и для иностранцев, проживающих в России.
— А еще мы помогаем иностранным студентам, которые хотят стать донорами в России, но не знают как. Для них в Татарстане запущено движение «Донорская семья БРИКС», — отметила Мухина.
По ее словам, сейчас много внимания уделяется популяризации донорства костного мозга. Так, в 2026 году стартовал «Марафон добра» и забег «Спасательный километр» в рамках поддержки грантов мэра Москвы. Их участники смогут прямо на площадке вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Помимо этого, весной стартует конкурс «Лидер корпоративного донорства». В 2025 году на него было подано около сотни заявок.
В нашей стране пройдет Единая донорская акция в течение одного дня в разных часовых поясах России, что создаст эффект непрерывной донорской активности. А фотографии с проведенных мероприятий с участием представителей разных национальностей и этносов станут основой для арт-объекта.
В рамках другого проекта доноры должны будут сфотографироваться с флагом акции «Код донора» на фоне культурных объектов и уникальных локаций, отражающих историю и традиции их региона. А затем публиковать снимки в соцсетях.
— Наш проект объединяет людей разных национальностей и культур, — сказала «Вечерней Москве» Елена Стефанюк. — При этом каждый может участвовать в донорстве по-разному: быть организатором, делиться информацией, сдавать кровь.
По ее словам, доноров особенно может заинтересовать челлендж, который пройдет с июня по октябрь. Участники должны будут собрать и сохранить легенды, пословицы и сказки о помощи и милосердии, существующие в культурах народов России, и показать их связь с современным донорством крови и костного мозга.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Эйхлер, начальник Управления Службы крови и экстремальной медицины ФМБА России:
— Основная ценность нашего народа — это единство. И мы стараемся вовлекать в донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток активную, здоровую молодежь. Так, с помощью одного из наших проектов «ДНК Единой страны» мы создадим интерактивную карту доноров и продемонстрируем многообразие культур, национальностей, которые и объединяются ради помощи ближнему.