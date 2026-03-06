Стартовала Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России»

По ее словам, сейчас много внимания уделяется популяризации донорства костного мозга. Так, в 2026 году стартовал «Марафон добра» и забег «Спасательный километр» в рамках поддержки грантов мэра Москвы. Их участники смогут прямо на площадке вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Помимо этого, весной стартует конкурс «Лидер корпоративного донорства». В 2025 году на него было подано около сотни заявок.