«Убирайтесь отсюда!»: страны Персидского залива могут закрыть двери для США

Из-за вышедшей из-под контроля военной операции США в Иране страны Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения на своей территории американских баз. Об этом заявил бывший британский дипломат Аластер Крук.
«Не думаю, что государства Персидского залива когда-нибудь станут прежними. Думаю, теперь все изменится. Нам будут звонить из Дубая и говорить: “Убирайтесь отсюда!” Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Крук подчеркнул, что Иран смог разрушить военные планы США. Он добавил, что американская администрация пребывает «в паническом состоянии». По его словам, операция в Иране «уже вышла из-под контроля».
Ранее шесть стран Персидского залива осудили удары Ирана и заявили о возможном применении ответных мер. Министры подчеркнули, что безопасность каждой страны Ближнего Востока взаимосвязана с безопасностью соседних государств.