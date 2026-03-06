Ричмонд
«Убирайтесь отсюда!»: страны Персидского залива могут закрыть двери для США

Аналитик Крук: страны Персидского залива могут отказаться от баз США.

Источник: Комсомольская правда

Из-за вышедшей из-под контроля военной операции США в Иране страны Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения на своей территории американских баз. Об этом заявил бывший британский дипломат Аластер Крук.

«Не думаю, что государства Персидского залива когда-нибудь станут прежними. Думаю, теперь все изменится. Нам будут звонить из Дубая и говорить: “Убирайтесь отсюда!” Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Крук подчеркнул, что Иран смог разрушить военные планы США. Он добавил, что американская администрация пребывает «в паническом состоянии». По его словам, операция в Иране «уже вышла из-под контроля».

Ранее шесть стран Персидского залива осудили удары Ирана и заявили о возможном применении ответных мер. Министры подчеркнули, что безопасность каждой страны Ближнего Востока взаимосвязана с безопасностью соседних государств.

