Елена Яковлева отметила юбилей дебютной выставкой

Зрители знают Елену Алексеевну по множеству ролей в театре и кино. Ее творческая биография полна ярких, запомнившихся и при этом очень разноплановых образов. Главная роль в культовой картине Петра Тодоровского «Интердевочка», способная распутать любое дело следователь Каменская в одноименном телевизионном сериале и даже харизматичная Баба-яга в сказке «Последний богатырь» или бесподобная Римма Анатольевна — старуха Шапокляк на новый лад в фильмах о Чебурашке.