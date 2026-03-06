Елена Яковлева отметила юбилей дебютной выставкой

5 марта в день рождения народной артистки России Елены Яковлевой в фойе «Покровка. Театр» открылась выставка ее картин. Все средства будут направлены в Благотворительный фонд «Артист», помогающий ветеранам сцены.
Зрители знают Елену Алексеевну по множеству ролей в театре и кино. Ее творческая биография полна ярких, запомнившихся и при этом очень разноплановых образов. Главная роль в культовой картине Петра Тодоровского «Интердевочка», способная распутать любое дело следователь Каменская в одноименном телевизионном сериале и даже харизматичная Баба-яга в сказке «Последний богатырь» или бесподобная Римма Анатольевна — старуха Шапокляк на новый лад в фильмах о Чебурашке.
Свой юбилей Елена Алексеевна отметила открытием первой выставки картин.
— Рисовать я начала в пандемию. Освоила живопись акрилом, а как-то в художественном магазине увидела специальную пасту — мне стало интересно работать с объемом, — рассказывает актриса. — В такой смешанной технике, например, выполнена моя работа «Зима» из серии «Времена года».
В картинах Елены Яковлевой преобладают нежные краски — жемчужно-белый, лазурный, цвет палевой розы или солнечно-желтый. Сюжеты разные — есть и пейзажи, и натюрморты, и портреты.
— Для меня творчество — это прежде всего эмоция. Поэтому я просто выражаю чувства в образах, — объясняет Елена Алексеевна.
Вечером актриса вышла на сцену театра Никиты Михалкова «Мастерская 12» в спектакле «Ревизор» в роли супруги Городничего.
ДОСЬЕ.
Народная артистка России Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000), двух премий «Ника» (1990, 1993), премии «ТЭФИ» (2004) и двух премий «Золотой орел» (2005, 2017). В ее фильмографии более 60 ролей в кино и сериалах, среди которых «Анкор, еще анкор!», «Я остаюсь!» «Елки новые», «Экипаж» и другие.