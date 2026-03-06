Ричмонд
Данные о всех банковских картах россиян внесут в единую базу

В России планируется запуск единого государственного реестра банковских карт граждан, который должен начать функционировать уже в 2027 году.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время встречи с представителями Ассоциации банков России, передаёт ИА DEITA.RU.

По её словам, к следующему году планируется создание всей необходимой инфраструктуры для ведения этой системы, и в дальнейшем она сможет быть полностью применена на практике.

Создание единой базы данных, содержащей информацию о всех банковских картах, оформленных на каждого россиянина, осуществляется в рамках масштабного проекта под названием «Антифрод 2.0». Эта инициатива призвана значительно усилить меры защиты и контроля за наличием у граждан нескольких банковских карт и их использованием.

В будущем реестр должен стать инструментом для учета общего числа карт, которые гражданин может иметь у различных банков, а также для контроля за соблюдением установленных лимитов.

Напомним, что ранее регулятор заявил о введении лимитов на количество карт: не более пяти карточек в одном банке и не более двадцати карт всего в рамках всей системы у одного человека.

Эти ограничения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года и послужить для борьбы с мошенническими схемами. Особенно актуальна эта мера в контексте пресечения деятельности дропстеров — посредников, через которых преступники выводят и обналичивают украденные средства, пишут «Ведомости».

Согласно мнению ЦБ, установка лимитов значительно усилит эффективность борьбы с мошенническими схемами, сделав сложнее использование большого количества карт для преступных целей и повышая уровень безопасности финансовых операций граждан.

