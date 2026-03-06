Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка из РФ отметила день рождения в Дохе на пляже под взрывы ракет

Россиянка покинула Катар 5 марта на автобусе.

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Туристка из России Анна, застрявшая в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке, проводила время на пляже Дохи с друзьями утром, когда в небе начали взрываться ракеты. Об этом она рассказала ТАСС.

«В Катар прилетела как самостоятельный турист 24 февраля к своей подруге, которая тут живет и работает уже три года. 28 февраля мы начали отмечать мой день рождения на пляже, когда рано утром над нами в небе начали сбивать ракеты. Я хотела как можно быстрее покинуть Доху, но подруга и ее друзья говорили, что это на 2−3 дня и что безопаснее остаться и переждать», — поделилась Анна.

По ее словам, спустя три дня очень многие, в том числе ее друзья, стали сами выезжать из Дохи через Саудовскую Аравию и говорили, что теперь там небезопасно. 5 марта Анна покинула Катар на автобусе, приехала в Эр-Рияд, откуда самолетом отправилась в Стамбул, чтобы уже оттуда вернуться в Россию.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше