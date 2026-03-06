Туристка из РФ отметила день рождения в Дохе на пляже под взрывы ракет

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Туристка из России Анна, застрявшая в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке, проводила время на пляже Дохи с друзьями утром, когда в небе начали взрываться ракеты. Об этом она рассказала ТАСС.
«В Катар прилетела как самостоятельный турист 24 февраля к своей подруге, которая тут живет и работает уже три года. 28 февраля мы начали отмечать мой день рождения на пляже, когда рано утром над нами в небе начали сбивать ракеты. Я хотела как можно быстрее покинуть Доху, но подруга и ее друзья говорили, что это на 2−3 дня и что безопаснее остаться и переждать», — поделилась Анна.
По ее словам, спустя три дня очень многие, в том числе ее друзья, стали сами выезжать из Дохи через Саудовскую Аравию и говорили, что теперь там небезопасно. 5 марта Анна покинула Катар на автобусе, приехала в Эр-Рияд, откуда самолетом отправилась в Стамбул, чтобы уже оттуда вернуться в Россию.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.