Туристка из РФ отметила день рождения в Дохе на пляже под взрывы ракет

«В Катар прилетела как самостоятельный турист 24 февраля к своей подруге, которая тут живет и работает уже три года. 28 февраля мы начали отмечать мой день рождения на пляже, когда рано утром над нами в небе начали сбивать ракеты. Я хотела как можно быстрее покинуть Доху, но подруга и ее друзья говорили, что это на 2−3 дня и что безопаснее остаться и переждать», — поделилась Анна.