Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты до обеда 6 марта

Аэропорты Охотска и Чумикана закрыты сегодня до 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейсы в Охотск и обратно в краевую столицу перенесли на завтра, 7 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Чумикана до 12:00 не принимает и не отправляет самолёты. В авиагавани очищают от снега взлетно-посадочную полосу.
В воздушной гавани Охотска также до 12:00 продолжается расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы за 6 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 7 марта. Вылет из краевого центра запланирован на завтра в 09:20.
Вылет рейса по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан задерживается до 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий Николаевска-на-Амуре.
Вылет рейса из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10.