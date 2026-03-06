Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты до обеда 6 марта

Рейсы переносят из-за неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорты Охотска и Чумикана закрыты сегодня до 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейсы в Охотск и обратно в краевую столицу перенесли на завтра, 7 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Аэропорт Чумикана до 12:00 не принимает и не отправляет самолёты. В авиагавани очищают от снега взлетно-посадочную полосу.

В воздушной гавани Охотска также до 12:00 продолжается расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы за 6 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 7 марта. Вылет из краевого центра запланирован на завтра в 09:20.

Вылет рейса по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан задерживается до 12:00 из-за неблагоприятных метеоусловий Николаевска-на-Амуре.

Вылет рейса из Хабаровска в Богородское запланирован на 18:10.