Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты до обеда 6 марта

В воздушной гавани Охотска также до 12:00 продолжается расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы за 6 марта из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 7 марта. Вылет из краевого центра запланирован на завтра в 09:20.