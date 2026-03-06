Россиян предупредили о штрафах за незаконную установку шлагбаума

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за незаконную установку шлагбаума во дворе, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«За незаконную установку шлагбаума во дворе грозит административная ответственность, например, по статье 12.33 КоАП РФ — за повреждение дороги при установке шлагбаума. Здесь физическим лицам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей. Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что к ответственности также могут привлечь по статье 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка: если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для физических лиц может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.