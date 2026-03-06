Россиян предупредили о штрафах за незаконную установку шлагбаума

«За незаконную установку шлагбаума во дворе грозит административная ответственность, например, по статье 12.33 КоАП РФ — за повреждение дороги при установке шлагбаума. Здесь физическим лицам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей. Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — сказал Колунов.