Эксперт Тарасова рассказала о праве проведения экзаменов для частных школ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проведение экзаменов и испытаний при приеме детей в школы допускается только для частных образовательных организаций и при условии, что такие правила закреплены в уставе. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.