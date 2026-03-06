Эксперт Тарасова рассказала о праве проведения экзаменов для частных школ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проведение экзаменов и испытаний при приеме детей в школы допускается только для частных образовательных организаций и при условии, что такие правила закреплены в уставе. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.
«Частные школы, согласно закону, могут устанавливать собственные правила приема учащихся, включая проведение экзаменов и испытаний, если они прописаны в уставе образовательной организации и утверждены учредителями», — сказала Тарасова.
Она подчеркнула, что введение обязательной системы вступительных испытаний для всех школьников представляется необоснованным и противоречащим законодательству РФ.